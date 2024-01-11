Политика

На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 16 января. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В праздничные дни регион столкнулся с проблемой вывоза мусора – по сути настоящим мусорным коллапсом, который повлёк огромное количество совершенно обоснованных жалоб на не убранные кучи отходов, свалки на контейнерных площадках. На такие ситуации нужно оперативно реагировать. Губернатор провёл совещание, поставил всем задачу и внёс в Собрание законопроект. Чтобы не откладывать в долгий ящик, мы проводим внеочередную сессию, поскольку хотим поддержать главу региона и как можно быстрее навести порядок в этой ситуации», - пояснил причину срочного созыва Александр Котов.

Спикер назвал случившееся следствием неадекватной работы регионального оператора. Внесение изменений в действующий закон позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

«Изменения в закон позволят прописать в договоре более жёсткие требования с учётом имеющегося горького опыта. Существенные нарушения могут стать последним звонком для регионального оператора. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, меры могут быть приняты в самые короткие сроки», - добавил Александр Котов.