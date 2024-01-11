На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 16 января. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.
В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Спикер назвал случившееся следствием неадекватной работы регионального оператора. Внесение изменений в действующий закон позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
«Изменения в закон позволят прописать в договоре более жёсткие требования с учётом имеющегося горького опыта. Существенные нарушения могут стать последним звонком для регионального оператора. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, меры могут быть приняты в самые короткие сроки», - добавил Александр Котов.