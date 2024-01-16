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Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек

Проведение парламентского часа в марте на тему вывоза твердых коммунальных отходов в Псковской области станет одной из контрольных надсечек. Об этом сообщил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Март – это одна из контрольных надсечек. В первую очередь, правительство занимается данным вопросом. Два месяца текущей работы – и можно понять: нынешний оператор исправился, наладил работу, или есть необходимость расстаться с ним и другого регионального оператора путем конкурсного отбора пригласить для работы в регионе», – уточнил он.

Вице-спикер уточнил, что депутаты заслушают ответственных и узнают, что произошло за два месяца в работе регионального оператора.

«Послушаем, что происходит, это будет полезно. Тем более мы такими полномочиями обладаем», – заключил он.

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Напомним, 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.