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После запуска экотехнопарка все свалки в Псковской области хотят закрыть

Комплекс по обращению с отходами за 4,3 млрд рублей – экотехнопарк – планируют построить и запустить в Псковской области уже в декабре 2024 года. Далее все существующие свалки в регионе будут закрыты и рекультивированы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами Михаил Ведерников обсудил с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

«Регион построит предприятие полного цикла. На его базе будут сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, еще 95 тысяч тонн отходов – утилизироваться. Фактически, на предприятие будут поступать все отходы региона», - рассказал Михаил Ведерников.

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Губернатор отметил, что строительство экотехнопарка - это масштабный проект, который реализуется по поручению президента и при поддержке федерального центра.

«Это позволит нам полностью закрыть потребность и приблизиться к достижению показателей проекта "Экология" по сортировке и переработке ТКО. Все существующие свалки будут закрыты и рекультивированы», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Дениса Буцаева и его команду за конструктивное сотрудничество и поддержку региона в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что завершена рекультивация Псковской городской свалки.