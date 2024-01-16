ЖКХ

Завершена рекультивация Псковской городской свалки, заявил Сергей Грахов

Завершена рекультивация Псковской городской свалки. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на сессии Псковского областного Собрания 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много говорим про полигоны. Очень много. Когда будем наводить порядок с ними?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

«По поводу полигонов и наведению порядка. Регион проводит в этом направлении очень большую работу. В прошлом году в рамках нацпроекта "Экология" рекультивирована Псковская городская свалка. Работы завершены, успели посеять траву. Рекультивация - достаточно ресурсоемкое предприятие», - ответил Сергей Грахов и указал, что в ряде районов разрабатывается проектно-сметная документация на рекультивацию свалок.

«Завоз на полигоны прекратится, когда запустят экотехнопарк. Все 100% отходов будут везтись туда», - подчеркнул он.