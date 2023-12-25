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Михаил Ведерников: Строительство экотехнопарка в Псковской области завершат в 2024 году

Строительство экотехнопарка в Псковской области завершат в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2024 году будет завершено строительство экотехнопарка, на который из федерального бюджета мы привлекли почти 1,8 млрд рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

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Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.