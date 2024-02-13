ЖКХ

Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина

Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина с 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«Улучшение качества одного из основных ресурсов для жизнедеятельности человека – это главная цель строительства станции. Высокое содержание железа в воде, до введения в эксплуатацию станции очистки, последние десятилетия создавало немало проблем: жидкость была неприятного рыжего оттенка, со временем осадок ржавчины проявлялся на сантехнике и приводил к выходу из строя бытовых приборов. Фильтры спасали ситуацию лишь отчасти», - рассказали в муниципалитете.

Жители обратились с просьбой о решении насущного вопроса к президенту Владимиру Путину. Реализовать проект удалось в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология».

«На сегодняшний день цветность воды значительно улучшилась. Качество воды, которая была взята на анализы на выходе из станции, показала, что она соответствует действующим СанПиНам. Комплекс выдаёт 25 кубометров прозрачной воды каждый час, что покрывает нужды всего посёлка», - заключили в администрации Псковского района.