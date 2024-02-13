Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё ЖКХ 13.02.2024 11:540 Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина 13.02.2024 11:540 Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина 12.02.2024 23:001 ПЛН-ТВ: Газификация поселка Бежаницы 12.02.2024 21:200 Псковичи могут получить квитанцию на капремонт по электронной почте 12.02.2024 17:550 Строительный мусор выявил «Экопром» на улице Яна Райниса в Пскове 12.02.2024 15:250 Михаил Ведерников о газификации Бежаниц: Люди давно этого ждали
 
 
 
Самое популярное 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 06.02.2024 12:5612 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 06.02.2024 18:072 Интерактив: Не видят дальше собственного носа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина

13.02.2024 11:54|ПсковКомментариев: 0

Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина с 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«Улучшение качества одного из основных ресурсов для жизнедеятельности человека – это главная цель строительства станции. Высокое содержание железа в воде, до введения в эксплуатацию станции очистки, последние десятилетия создавало немало проблем: жидкость была неприятного рыжего оттенка, со временем осадок ржавчины проявлялся на сантехнике и приводил к выходу из строя бытовых приборов. Фильтры спасали ситуацию лишь отчасти», - рассказали в муниципалитете.

Жители обратились с просьбой о решении насущного вопроса к президенту Владимиру Путину. Реализовать проект удалось в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология».

«На сегодняшний день цветность воды значительно улучшилась. Качество воды, которая была взята на анализы на выходе из станции, показала, что она соответствует действующим СанПиНам. Комплекс выдаёт 25 кубометров прозрачной воды каждый час, что покрывает нужды всего посёлка», - заключили в администрации Псковского района.

Теги: #псковский район #вода #деревня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 74 человека
13.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: В ожидании «Волшебной горы» 13.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля 13.02.2024, 11:580 Александр Гончаренко: Я считаю ДЭГ прогрессивным и надёжным 13.02.2024, 11:540 Новая станция очистки воды функционирует в псковской деревне Родина
13.02.2024, 11:490 Нежилой дом горел в Пскове. ФОТО 13.02.2024, 11:410 «Кузница»: Есть ли эффективный способ борьбы с вандализмом в Пскове? 13.02.2024, 11:370 Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России 13.02.2024, 11:320 Мошенники заблокировали доступ к «Госуслугам» девяти жителям Псковской области
13.02.2024, 11:270 Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами 13.02.2024, 11:240 Исполнилось 225 лет со дня рождения первого русского шахматиста Александра Петрова 13.02.2024, 11:120 Житель Ленобласти пострадал в ДТП в Великолукском районе 13.02.2024, 11:090 «Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу?
13.02.2024, 10:580 Дорожная авария затрудняет движение у областной больницы в Пскове 13.02.2024, 10:560 «Росгосстрах» ждет обращений от пассажиров школьного автобуса, попавшего в ДТП в Пушкиногорском районе 13.02.2024, 10:510 На участие в ДЭГ подано более 2 млн заявок 13.02.2024, 10:480 Правильно выбранный скоростной режим, безопасная дистанция и боковой интервал – ГИБДД Пскова о безопасных условиях передвижения
13.02.2024, 10:410 «Беседка»: В ожидании «Волшебной горы» 13.02.2024, 10:324 Дмитрий Яковлев назначен врио председателя регионального комитета по молодёжной политике 13.02.2024, 10:320 Борьбу с гололедом и уборку снега продолжают на улицах Пскова 13.02.2024, 10:170 Сбитый на улице Чудской в Пскове пешеход был пьяным
13.02.2024, 10:140 В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки 13.02.2024, 10:040 Бастрыкин взял на контроль дело по ДТП с школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024, 09:490 Команда «Подключить!» 13.02.2024, 09:460 Балкон горел в квартире пятиэтажного дома в Порхове 
13.02.2024, 09:400 Латвия вводит ограничения для автомобилей с российскими номерами 13.02.2024, 09:291 Интерактив: Обледенение против «Ласточки» 13.02.2024, 09:150 Авиакомпании начнут штрафовать за неправильную информацию о билетах 13.02.2024, 09:000 Инъектирование стен проводят в Троицком соборе Пскова
13.02.2024, 08:470 Диетолог назвала смертельно опасный ингредиент энергетических напитков 13.02.2024, 08:251 Сколько российских школ нуждается в капремонте, подсчитали в Минпросвещения 13.02.2024, 08:110 Почти 70% жителей СЗФО уверены, что перейдут на короткую рабочую неделю 13.02.2024, 08:001 Туры в Египет за год подешевели на 20%
13.02.2024, 07:500 Гололед сохранится по Псковской области 13 февраля 13.02.2024, 07:400 Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов 13.02.2024, 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 13.02.2024, 07:210 В России увеличат штрафы за незаконную рубку леса
13.02.2024, 07:000 В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе цветов 12.02.2024, 23:001 ПЛН-ТВ: Газификация поселка Бежаницы 12.02.2024, 22:000 Требования для ввоза электромобилей из Китая ужесточат в России 12.02.2024, 21:500 В региональном УФСИН выявили сильнейших спортсменов в зимних видах спорта
12.02.2024, 21:400 Химию и генетику повторили псковские старшеклассники вместе с криминалистами 12.02.2024, 21:200 Псковичи могут получить квитанцию на капремонт по электронной почте 12.02.2024, 21:131 Второе уголовное дело возбудили из-за ДТП, в котором пострадали пустошкинские школьники 12.02.2024, 21:001 Профилактическое мероприятие «Теневая занятость» проводят в Псковском районе
12.02.2024, 20:400 Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по ушу 12.02.2024, 20:300 Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 12.02.2024, 20:260 Музей-усадьба Ковалевской собирает космические предметы для будущей выставки 12.02.2024, 20:200 В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет
12.02.2024, 20:100 Масленицу встретят в Псковском музее-заповеднике 12.02.2024, 20:002 Житель Невеля фиктивно зарегистрировал иностранца 12.02.2024, 19:400 На федеральной трассе в Псковской области организуют реверсивное движение 12.02.2024, 19:302 Как выходить из конфликтных ситуаций, узнали псковские семьи
12.02.2024, 19:200 Проявлять большую бдительность на дорогах из-за непогоды призвали псковичей 12.02.2024, 19:110 Агрономы Пскова рассказали, какие факторы влияют на урожай томатов 12.02.2024, 19:100 Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана об исполнении нацпроектов и поручений президента 12.02.2024, 19:060 Первый педиатрический университет Минздрава России готов принять пострадавших в ДТП детей в Пушкиногорском районе
12.02.2024, 19:000 Дети из Белгородской области посетили Псковский музей-заповедник 12.02.2024, 18:450 Вакансия судебного пристава-исполнителя открыта в Пскове 12.02.2024, 18:270 Свыше 300 псковских волонтеров сопроводят проект «Формирование комфортной городской среды» 12.02.2024, 18:190 Рейтингомер: казус Грицаева, фиаско Оссовского и вопросы Шапкину. ВИДЕО
12.02.2024, 18:150 Оперативно-профилактическая операция «Лидер» началась в Псковской области 12.02.2024, 18:002 Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими школьниками из Пустошки 12.02.2024, 18:000 Разыскиваются родственники пропавшего без вести на войне великолучанина 12.02.2024, 17:590 Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 13 февраля
12.02.2024, 17:590 Пскович предстанет перед судом по обвинению в краже из автомобиля 12.02.2024, 17:550 Строительный мусор выявил «Экопром» на улице Яна Райниса в Пскове 12.02.2024, 17:530 Распространителю «закладок» в Пскове грозит 20 лет колонии 12.02.2024, 17:510 Нетрезвого водителя Audi задержали в Великих Луках
12.02.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 февраля 12.02.2024, 17:431 Мошенники выманивают деньги у островичей от имени Дмитрия Быстрова 12.02.2024, 17:415 Кому должна женщина, или Псковские «хомячихи» тоже плачут 12.02.2024, 17:280 Пешехода сбил Renault Duster на улице Чудской в Пскове
12.02.2024, 17:190 Останки бойца с подписной ложкой нашли в Бежаницком районе 12.02.2024, 17:081 РСХБ составил индекс глинтвейна 12.02.2024, 17:000 «ГорДозор»: Генезис псковского вандализма. Сломанный барсик как феномен бытовой повседневности. ВИДЕО 12.02.2024, 16:490 Псковская область вошла в топ кинематографичных мест России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru