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Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области

С 1 января этого года тарифы на электроэнергию в Псковской области дифференцируются не только по зонам суток, но и в зависимости от месячного объема потребления электрической энергии. Всего в области выделяют три диапазона. А изменения в большей степени касаются тех, кто по обычным тарифам платил за количество энергии, требующийся, например, для производства. Почему обычная семья не заметит эти изменения? Для чего были введены диапазоны? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, о дифференцированности тарифов за электроэнергию.

- В самом законодательстве ничего не изменилось. Дифференцированные тарифы могли ввести гораздо раньше, так же, как и по нормативу. Мы пришли к этому в конце 2023 года, когда установили не дифференцированные тарифы, а тарифы на электроэнергию, которые дифференцированы по объемам потребления на три группы.

У нас рассчитаны три группы объемов. Если мы будем говорить сейчас о городском населении, к которому относится большинство наших жителей, то для семьи (один лицевой счет), которая в месяц потребляет не больше, чем 4 664 кВт*ч, ничего не поменяется. Они как платили по тарифу, который установлен для населения, так и будут платить. И в принципе, это 99% нашего населения. Мы провели анализ лицевых счетов, посмотрели по практике. Взяли месяц, когда идет самое большое потребление – январь. Выявили, что есть потребление свыше 4 664 кВт*ч в месяц, но, как правило, это уже не коммунальное потребление обычной квартиры. Это те, кто и подключался по 150 кВт*ч, то есть это либо производство, либо люди для своих технических целей, то есть не для коммунальных. Они, естественно, и платили по 50- 60 тысяч за электроэнергию. Страшного ничего не случилось: если вы простой житель, то вы ничего и не почувствуете. А если вы занимались чем-то незаконным, то почувствуете.

- Перечислите, пожалуйста, три диапазона, которые действуют у нас в регионе.

- Эти три диапазона. То есть до 4 664 кВт*ч, второй диапазон - те, кто потребляет от этой величины до 46 640 кВт*ч, третий – больше 46 640 кВт*ч. Мы с вами как обыватели понимаем, что в месяц в семье нажечь 4 664 кВт*ч нереально. Если посмотрите свои квитанции, то увидите от 100 до 300 кВт*ч в зависимости от того, как часто вы стираете, гладите, кипятите и так далее. Это очень большой диапазон. Если человек или семья не попадает в этот диапазон, значит, вы занимаетесь каким-то делом, которое, соответственно, будет оплачиваться по другим тарифам. Вот и все. Разница только в этом. По большому счету, это позволяет выявить именно тех людей, которые устраивают мастерские, пилорамы, а платят по тарифу, как и все мы. Для таких людей изменится, если они попадут в диапазон свыше 4 664 кВт*ч. Для простых жителей ничего не поменяется. Все мы уже получили квитанции, но ничего же не поменялось. Мы платим уже по новым этим объемам.

- Когда Псковская область перешла на такие исчисления объемов?

- Мы уже перешли с января. Сейчас уже квитанции пришли, и вы же не увидели там бешеных платежей, потому что ничего не изменилось. Вы как потребляли свои 100-200 киловатт, так и потребляете. Соответственно, как платили по действующему тарифу, так и платите.

- Меняются ли диапазоны для сельских и городских местностей?

- Здесь диапазоны все равно такие же. Единственное, есть диапазон, он еще даже чуть повыше - например, есть городское население с электроплитой и с электроотопительной установкой; диапазон для них не 4 664 кВт*ч, а 4 896 кВт*ч. Но все равно это очень много даже для такой категории. Эта категория учтена, но для них тоже ничего не поменяется. Для них еще выше диапазон, а он, в принципе, у нас высокий. Есть у нас еще такой момент, что многодетные семьи, независимо ни от каких диапазонов, потребление будут оплачивать по минимальному диапазону.

- Как индексация тарифов в июле повлияет на диапазоны?

- Индексация тарифа - это как обычная жизнь. С 1 июля повысятся все коммунальные услуги, в том числе и стоимость электроэнергии. Если сейчас мы платим 5,52 рублей за кВт*ч, то для первой группы, например, он будет 6,01 рублей за кВт*ч.

Беседовала Светлана Герасимова