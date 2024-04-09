Электроэнергию отключат на 18 улицах в Великих Луках 12 апреля для производства ремонтных работ на сетях электроснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся:
- улица 3-й Ударной Армии, дома №№ 2-30;
- улица Северная, дома №№ 1-12;
- улица Кольская;
- улица Мурманская, дом №31;
- проезд Дежнева;
- улица Дьяконова, дома №№ 33-45, дом № 56;
- улица Полярная, дома №№ 15-49;
- улица Колхозная, дома №№ 15-42;
- улица Белинского;
- улица Зенцовская, дома №№ 53-68;
- проезд Зенцовский, дома №№ 23-60;
- проезд Горького, дома №№ 3, 4, 7;
- улица Горького, дома №№ 15б, 22;
- набережная Лазавицкая, дома №№ 25, 27, 31;
- улица Полевая;
- улица Гвардейская, дома №№ 17, 44, 46, 48, 50, 52;
- проезд Гражданский, дома №№ 1-9;
- улица Гоголя, дома №№ 7, 9, 11, 13.
Также отключат светофор на пересечении улиц 3-й Ударной Армии и Дьяконова.