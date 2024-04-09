ЖКХ

Электроэнергию отключат на 18 улицах в Великих Луках 12 апреля

Электроэнергию отключат на 18 улицах в Великих Луках 12 апреля для производства ремонтных работ на сетях электроснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся:

улица 3-й Ударной Армии, дома №№ 2-30;

улица Северная, дома №№ 1-12;

улица Кольская;

улица Мурманская, дом №31;

проезд Дежнева;

улица Дьяконова, дома №№ 33-45, дом № 56;

улица Полярная, дома №№ 15-49;

улица Колхозная, дома №№ 15-42;

улица Белинского;

улица Зенцовская, дома №№ 53-68;

проезд Зенцовский, дома №№ 23-60;

проезд Горького, дома №№ 3, 4, 7;

улица Горького, дома №№ 15б, 22;

набережная Лазавицкая, дома №№ 25, 27, 31;

улица Полевая;

улица Гвардейская, дома №№ 17, 44, 46, 48, 50, 52;

проезд Гражданский, дома №№ 1-9;

улица Гоголя, дома №№ 7, 9, 11, 13.

Также отключат светофор на пересечении улиц 3-й Ударной Армии и Дьяконова.