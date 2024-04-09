ЖКХ

Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

Семьи мобилизованных не будут оплачивать услуги водо- и газоснабжения за своих отсутствующих родственников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Как пояснили в пресс-службе правительства, сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хоть и не пользовались услугами в силу своего фактического отсутствия. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.

Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо предоставить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации, пишет ТАСС.