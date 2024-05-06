ЖКХ

Окончание отопительного сезона в Пскове перенесли на 13 мая

Окончание отопительного сезона в Пскове переносится на 13 мая, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Большинство из вас высказались за то, чтобы пока не отключать отопление. В связи с этим окончание отопительного сезона переносится на 13 мая», - отметил он.

Источник: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин поблагодарил всех, кто откликнулся и принял участие в соответствующем опросе. «Считаю, что так действительно будет лучше. Сейчас, например, на улице всего + 4°С», - добавил глава областного центра.

Напомним, отопительный сезон планировали завершить сегодня, 6 мая.