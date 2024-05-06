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«Россети» сообщили, что магнитная буря не повлияла на работу электросетей в России

Магнитная буря на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5, не повлияла на работу электросетей в РФ, сообщили ТАСС в группе «Россети».

«Магнитная буря не повлияла на работу электросетевой инфраструктуры компании»,- сказали в «Россетях».

Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. Ночью 11 мая она достигла уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. В субботу утром в Институте прикладной геофизики ТАСС сообщили, что мощность магнитной бури на Земле в настоящее время снизилась до уровня G3 (сильно).

24 августа 2005 года с 12.00 мск до 15.00 мск был зафиксирован средний Kp-индекс - 8,667, что является G5. При максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.