Отличным примером взаимодействия и объединения усилий назвал Александр Котов строительство очистных сооружений в Плюсском районе

Отличным примером взаимодействия, объединения возможностей и усилий назвал строительство очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье за счёт федеральной программы Комплексного развития сельских территорий председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. 14 мая спикер осмотрел успешно введённые в эксплуатацию объекты вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщается в группе регионального парламента в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области
Спикер напомнил о предложении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, допустившего возможность заключения контрактов с единственным поставщиком при реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», и отметил, что считает перспективным сотрудничество с такими проверенными подрядчиками, как «Полипласт». Предприятие способно предложить и проектные решения по технологии очистки, и оборудование собственного производства.
«Вот в таких случаях прямые договоры, на мой взгляд, однозначно целесообразны. Мы видим положительный опыт в нашем регионе», – добавил Александр Котов.
Кроме того, председатель Собрания отметил роль главы Плюсского района Натальи Ивановой в реализации проекта.
«Наталья Леонидовна ещё в статусе заместителя главы района принимала самое непосредственной участие в разработке проектно-сметной документации, затем, уже будучи главой муниципалитета, лично работала с подрядчиком, занималась сопровождением и контролем строительно-монтажных работ вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы сумели использовать возможности и объединить усилия. Рад, что у нас всё получилось. Это отличный пример взаимодействия», – отметил Александр Котов.