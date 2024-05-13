ЖКХ

Отличным примером взаимодействия и объединения усилий назвал Александр Котов строительство очистных сооружений в Плюсском районе

Отличным примером взаимодействия, объединения возможностей и усилий назвал строительство очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье за счёт федеральной программы Комплексного развития сельских территорий председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. 14 мая спикер осмотрел успешно введённые в эксплуатацию объекты вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщается в группе регионального парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«Хотел бы отметить, что подрядчиком на объектах была наша псковская организация – завод "Полипласт", выступивший в роли и проектировщика технологии очистки, и поставщика оборудования. Работы выполнены качественно, в срок и довольно успешно. Считаю целесообразным при реализации аналогичных проектов в нашей области использовать опыт нашего местного производителя и рассматривать его в качестве потенциального подрядчика», – отметил Александр Котов.

Спикер напомнил о предложении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, допустившего возможность заключения контрактов с единственным поставщиком при реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», и отметил, что считает перспективным сотрудничество с такими проверенными подрядчиками, как «Полипласт». Предприятие способно предложить и проектные решения по технологии очистки, и оборудование собственного производства.

«Вот в таких случаях прямые договоры, на мой взгляд, однозначно целесообразны. Мы видим положительный опыт в нашем регионе», – добавил Александр Котов.

Кроме того, председатель Собрания отметил роль главы Плюсского района Натальи Ивановой в реализации проекта.

«Наталья Леонидовна ещё в статусе заместителя главы района принимала самое непосредственной участие в разработке проектно-сметной документации, затем, уже будучи главой муниципалитета, лично работала с подрядчиком, занималась сопровождением и контролем строительно-монтажных работ вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы сумели использовать возможности и объединить усилия. Рад, что у нас всё получилось. Это отличный пример взаимодействия», – отметил Александр Котов.