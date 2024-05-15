ЖКХ

Директор «Нового квартала»: Сменить управляющую компанию можно даже в старом жилом фонде

Сменить управляющую компанию можно даже в старом жилом фонде. Об этом руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сменить управляющую компанию абсолютно реально везде. Даже старые дома, которые находятся не в очень хорошем состоянии, их, безусловно, можно и нужно приводить в порядок. До "нового" состояния это сделать нереально, но привести в порядок сети, навести чистоту - реально. В большей части старых домов проблемы в подвалах. Забирая такие дома, я всегда обращаю внимание на подвал. Устраняем течи, убираем оттуда все лишнее и приступаем к работе», – рассказал Антон Васильев.

Он отметил, что работы с подвалом при приемке дома очень важны, так как именно там проходят все основные сети.

«Довести до нормального состояния дом – обязанность управляющей компании», – уточнил Антон Васильев.