В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов

В графике строительства экотехнопарка есть просадки, но существует возможность нагнать темпы. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что в графике есть определенные просадки, но есть еще возможность темпы нагнать. «Декабрь этого года с повестки никто не снимает. Мы смотрим, чтобы в этом году было завершено все», – заключил Сергей Грахов.
Поставка основной части оборудования для строительства корпуса сортировки комплекса обработки ТКО «Экотехнопарк» в Палкинском районе будет завершена до 30 ноября.
Правительство Псковской области окажет всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка в Палкинском районе, чтобы исключить отставание от графика, заявил ранее губернатор Михаил Ведерников.