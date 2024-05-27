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В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов

В графике строительства экотехнопарка есть просадки, но существует возможность нагнать темпы. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я там был в пятницу. В настоящий момент на площадке уже вырыли котлован, заливаются стаканы на фундаменты на пункте взвешивания. Делается фундамент на цехе сортировки, это будет самое большое по объему сооружение, оно достаточно объемное. Там работы ведутся. Параллельно начаты работы по обустройству карт полигона, которых там будет три. Вполне может быть, что будет сперва одна очередь, а потом попозже две остальные карты построят», - рассказал Сергей Грахов.

Он уточнил, что в графике есть определенные просадки, но есть еще возможность темпы нагнать. «Декабрь этого года с повестки никто не снимает. Мы смотрим, чтобы в этом году было завершено все», – заключил Сергей Грахов.

Поставка основной части оборудования для строительства корпуса сортировки комплекса обработки ТКО «Экотехнопарк» в Палкинском районе будет завершена до 30 ноября.

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Правительство Псковской области окажет всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка в Палкинском районе, чтобы исключить отставание от графика, заявил ранее губернатор Михаил Ведерников.