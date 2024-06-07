ЖКХ

Крышу отремонтировали в многоквартирном доме на улице Льва Толстого в Пскове

Многоквартирный дом №20б 1966 года постройки на улице Льва Толстого в Пскове получил новую крышу в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Сегодня, 10 июня, состоялась приемочная комиссия выполненных работ.

Работы по капитальному ремонту крыши были выполнены подрядной организацией ООО «ОптимаСтрой». Подрядчик разобрал старое покрытие кровли, выполнил ремонт стропильной системы и обрешетки с последующей обработкой деревянных элементов составом огнебиозащиты, выполнено устройство новой фальцевой кровли. Осуществлена перекладка печных и вентиляционных труб, установлены колпаки над шахтами и вентиляционными трубами. Установлены ограждающие конструкции со снегозадержанием, выполнено устройство водосточной системы. Также отремонтирован козырек над входом в подъезд, выполнено устройство слуховых окон.

Работы приняты в полном объеме.