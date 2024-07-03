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Губернатор рассказал, когда будут расчищены мусорные завалы на Запсковье

Итог работы за вчерашний день по расчистке Пскова и Псковского района за от мусорных завалов представил подписчикам в соцсетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Как и говорил, начался системный вывоз крупногабаритных отходов, - написал глава региона. - Силами областной «Экогрупп» и добровольцев (дорожники, строители, дружинники – всем искренне признателен!) вывезли более 150 тонн КГО. Объем большой, постараемся решить проблему максимально быстро».

Вывезено около 500 тонн бытового мусора. Снижение объемов губернатор объяснил тем, что на Завеличье основную часть отходов вывезли днем ранее, а вчера подчищали оставшиеся точки.

«В целом район более или менее приведён в порядок, - считает Михаил Ведерников. - По Запсковью работы ещё немало. Им будем заниматься все выходные – логистика сложная, мусора скопилось очень много. Работа идёт с 7 утра до 10 вечера, но есть и текущий ежедневный поток ТКО, который тоже нужно вывозить».

Он поблагодарил мусороуборщиков из Смоленска, которые сегодня последний день помогали убирать Псков. Московские специалисты остаются в городе как минимум до конца выходных.

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Отметим также, что на днях к вывозу мусора подключились специалисты государственной компании «Экогрупп». Необходимость в ее создании возникла вследствие мусорного кризиса, продолжающегося в регионе с начала года и разрыва отношений с прежним регоператором. компанией «Экопром».