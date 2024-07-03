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Губернатор рассказал, когда будут расчищены мусорные завалы на Запсковье

06.07.2024 16:28|ПсковКомментариев: 1

Итог работы за вчерашний день по расчистке Пскова и Псковского района за от мусорных завалов представил подписчикам в соцсетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Как и говорил, начался системный вывоз крупногабаритных отходов, - написал глава региона. - Силами областной «Экогрупп» и добровольцев (дорожники, строители, дружинники – всем искренне признателен!) вывезли более 150 тонн КГО. Объем большой, постараемся решить проблему максимально быстро».

Вывезено около 500 тонн бытового мусора. Снижение объемов губернатор объяснил тем, что на Завеличье основную часть отходов вывезли днем ранее, а вчера подчищали оставшиеся точки.

«В целом район более или менее приведён в порядок, - считает Михаил Ведерников. - По Запсковью работы ещё немало. Им будем заниматься все выходные – логистика сложная, мусора скопилось очень много. Работа идёт с 7 утра до 10 вечера, но есть и текущий ежедневный поток ТКО, который тоже нужно вывозить».

Он поблагодарил мусороуборщиков из Смоленска, которые сегодня последний день помогали убирать Псков. Московские специалисты остаются в городе как минимум до конца выходных.

Отметим также, что на днях к вывозу мусора подключились специалисты государственной компании «Экогрупп». Необходимость в ее создании возникла вследствие мусорного кризиса, продолжающегося в регионе с начала года и разрыва отношений с прежним регоператором. компанией «Экопром».

Теги: #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Губернатор рассказал, когда будут расчищены мусорные завалы на Запсковье Псковская компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов Михаил Ведерников о ситуации с мусором: Сегодня практически весь день занимаюсь только этой темой УФАС проводит проверку в отношении «Экор.Ос» в связи с уведомлением о приостановке приемки ТКО на порховском полигоне Мусорный кризис онлайн Арендатора порховского полигона уведомили о недопустимости прекращения приема отходов из Пскова Михаил Ведерников назвал проблемные точки по вывозу мусора Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин «Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп» Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова Интерактив: Радость оказалась преждевременной Фотофакт: Вывоз мусора возобновился в Пскове Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти Борис Елкин отложил свой отпуск из-за ситуации с мусорным коллапсом в Пскове Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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