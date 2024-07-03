Скорость вывоза отходов в Пскове и районе составляет порядка 300 тонн в сутки

Скорость вывоза отходов в Пскове и Псковском районе сейчас стабильно составляет порядка 300 тонн в сутки (суббота – 350 тонн; воскресенье – 280). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Разброс обусловлен объективными показателями: где-то мусорки завалены сильнее, где-то чуть меньше. Плюс есть износ техники, которая иногда требует ремонта. Тем не менее, 300 тонн – это почти в 2 раза выше нормативного показателя. Таким образом, с каждым днём город и пригороды становятся чище», - сказал губернатор.
На Запсковье продолжается интенсивная работа. Планируется, что через 2 дня все проблемные точки будут расчищены, и дальше продолжится размеренная плановая ежедневная уборка.
«По крупногабаритным отходам решили дополнительно ускориться, подключив ещё частников. Теперь это позволяет сделать открытая инфраструктура. Отдельно отмечу, что занимаемся и Печорским районам, где были проблемы в ряде деревень (в том числе Печки, Новый Изборск, Лавры). Заявки на вывоз оформлены на завтра», - отметил Михаил Ведерников.