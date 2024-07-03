ЖКХ

Скорость вывоза отходов в Пскове и районе составляет порядка 300 тонн в сутки

Скорость вывоза отходов в Пскове и Псковском районе сейчас стабильно составляет порядка 300 тонн в сутки (суббота – 350 тонн; воскресенье – 280). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Разброс обусловлен объективными показателями: где-то мусорки завалены сильнее, где-то чуть меньше. Плюс есть износ техники, которая иногда требует ремонта. Тем не менее, 300 тонн – это почти в 2 раза выше нормативного показателя. Таким образом, с каждым днём город и пригороды становятся чище», - сказал губернатор.

Смотрите также Мусорный кризис онлайн

На Запсковье продолжается интенсивная работа. Планируется, что через 2 дня все проблемные точки будут расчищены, и дальше продолжится размеренная плановая ежедневная уборка.

Смотрите также Губернатор рассказал, когда будут расчищены мусорные завалы на Запсковье

«По крупногабаритным отходам решили дополнительно ускориться, подключив ещё частников. Теперь это позволяет сделать открытая инфраструктура. Отдельно отмечу, что занимаемся и Печорским районам, где были проблемы в ряде деревень (в том числе Печки, Новый Изборск, Лавры). Заявки на вывоз оформлены на завтра», - отметил Михаил Ведерников.