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Телефоны для связи с новым регоператором по обращению с ТКО назвали псковичам

Временный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп» просит жителей Псковской области по всем вопросам обращаться по телефонам специализированных отделов. Их Псковской Ленте Новостей предоставили в компании.

Связаться с ООО «Экогрупп» можно по номерам:

телефоны горячей линии: 20-14-31 или 20-14-32.

телефон секретаря: 20-14-33,

телефон отдела кадров: 29-18-71.

Электронная почта: ecogrupp@pkspskov.ru.

Прием граждан проводят в Пскове по адресу: улица Металлистов, дом №18, третий этаж. В рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.