Телефоны для связи с новым регоператором по обращению с ТКО назвали псковичам

Временный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп» просит жителей Псковской области по всем вопросам обращаться по телефонам специализированных отделов. Их Псковской Ленте Новостей предоставили в компании.
Связаться с ООО «Экогрупп» можно по номерам:
Электронная почта: ecogrupp@pkspskov.ru.
Прием граждан проводят в Пскове по адресу: улица Металлистов, дом №18, третий этаж. В рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.
Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.