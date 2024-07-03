ЖКХ

Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о смене регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пскове. Временным оператором вместо «Экопрома» стала областная компания «Экогрупп». Смена регоператора вызвала обсуждения в соцсетях и вопросы наших читатей, в том числе в области осуществления вывоза мусора в переходный период. Псковская Лента Новостей поспешила узнать ответы на все возникшие вопросы у руководителя нового регоператора, генерального директора Псковских коммунальных систем Анны Красновой.

- Анна Сергеевна, действуют ли прежние договоры юридических и физических лиц с прежним регоператором или нужно переоформлять?

- Договоры нужно обязательно переоформить. С завтрашнего дня мы будем готовы это сделать. У нас договорной отдел завтра будет направлять письма в максимальное количество юридических лиц и заключать договоры. Соответственно также с индивидуальными частными лицами, у которых частные контейнеры.

- Кто теперь будет направлять квитанции и как будет организован процесс переоформления договоров?

- Люди, которые получали квитанции в ящик в многоквартирных домах, им ничего не надо будет делать, то есть перезаключать договор оферты не нужно, мы направляем квитанцию, как было раньше - люди получают ее и оплачивают. Только единственно, теперь квитанция будет приходить от ООО «Экогрупп». Первые платежные документы начнут поступать в августе за июль месяц, начисления будут производиться с момента получения статуса «Экогрупп», с 9 июля.

- Как будет вывозиться мусор в тот период пока не переоформлены отношения в связи со сменой регоператора?

- Все будет вывозиться в штатном режиме. Поводов для волнения нет. Мы заключаем договоры с перевозчиками и будет все тоже самое. Будем вывозить.

- Будет ли какой-то перерасчет за то время, что мусор не вывозили?

- Перерасчет мы предоставлять не будем, потому что его должен предоставлять «Экопром». Они оказывали услугу до 9 июля и все проблемные моменты, которые были с невывозом - это они должны осуществлять перерасчет.

- Куда обращаться с вопросами по проблемам которые сейчас будут возникать?

- Граждане, кто проживает в многоквартирных домах, которые получали раньше квитанции, могут обращаться в Псковские коммунальные системы. Они занимались начислениями для «Экопрома» тоже самое будет теперь для «Экогрупп». То есть обращаться можно будет туда же. Также можно обращаться на электронную почту «Экогрупп». Все контакты мы позже опубликуем в СМИ. Также позже мы дадим информацию, куда граждане смогут приходить для консультации по начислениям, у нас офис будет находиться на Металлистов. Позже всю точную информацию сообщим

- Сохранятся ли тарифы на оплату услуг?

- Тарифная сетка останется такая же, как у «Экопрома». Мы работаем по такому же тарифу, потому что мы пока временный регоператор.

Беседовала Александра Мошина