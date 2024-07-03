ЖКХ

Историко-культурный центр Философовых газифицировали в Бежаницах

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения историко-культурный центр Философовых в рабочем поселке Бежаницы. Для газификации учреждения построен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 100 м, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

В мероприятии приняли участие глава Бежаницкого района Сергей Михеев, заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, директор историко-культурного центра Светлана Никитина.

«Наш музей был создан в 1986 году на общественных началах и с тех пор несколько раз поменял место расположения. Все это время помещения отапливались с помощью дровяной печи, которая не обеспечивала подходящих условий для сохранности экспонатов. Газовое отопление должно создать нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей», – отметила Светлана Никитина.

Бежаницкий историко-культурный центр создан на базе историко-краеведческого музея и размещен в дворянском особняке Философовых. Экспозиции музея посвящены быту крестьян Бежаницкой волости в XIX-ХХ веках, наследию Философовых, истории края и района, а также природному заповеднику «Полистовский».

Философовы – дворянский род, ведущий свою историю с Х века. Имение Философовых на Псковщине в селе Бежаницы было известно со времен Петра I.