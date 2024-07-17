ЖКХ

Армен Мнацаканян проконтролировал газификацию Пушкиногорского и Новоржевского районов

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой и представителем компании-подрядчика «СтройПроектСервис» Маратом Мухтаровым побывали на нескольких участках работ по газификации района.

В частности, на площадке, которая готовится под возведение газораспределительной станции (ГРС) и участке трассы, где будет проходить гидравлические испытания сваренного участка газопровода.

«Такие испытания проводятся в наиболее сложных с точки зрения ландшафта местах – в болотистой местности, на участках перехода через реки и крупные магистрали. Это делается для того, чтобы убедиться в качестве сварки стыков газопровода. По технологии каждый сваренный стык проходит трехступенчатый контроль», – рассказал Армен Мнацаканян.

На сегодняшний день трасса газопровода полностью подготовлена: проведена расчистка от деревьев и кустарников, сапёры обследовали трассу на наличие взрывоопасных предметов (не обнаружено), из 18,8 км общей протяженности сварены газовые плети (с разрывами) протяжённости около 14 км.

«Строители трудятся в 2 смены: буквально днем и ночью. С 19 июля подрядчик приступает к укладке трубопровода в траншеи!» – отметил Армен Мнацаканян.

С Главой Новоржевского округа Любовью Трифоновой Армен Мнацаканян встретился на площадке кранового узла, иными словами – месте стыковки газопровода на границе Новоржеского и Пушкиногорского районов неподалеку от трассы «Пушкинские Горы-Локня», газопровод будет проложен под ней методом горизонтально-направленного бурения.

«Здесь из 33 км протяженности газопровода осталось подготовить трассу длиной в 3 км (идет выпилка леса, выкорчевка пней). Строителям не просто, в Новоржевском районе местность болотистая. На базу газовиков в Бежаницах активно завозятся трубы. По словам Марата Мухтарова, прокладку труб начнут через 3 недели. Темп хороший, работа идет активно, душа радуется такому делу!» – заключил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов.