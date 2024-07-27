ЖКХ

Жителей Псковской области просят с пониманием относиться к «газовому десанту»

Работы по догазификации в населенных пунктах сейчас стараются проводить комплексно, и местным жителям нужно запастись терпением на время работ по проведению газа. Об этом директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов сообщил в эфире программы «Беседка» на радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы рассматриваем населенные пункты в комплексе. Мы видим сразу группу домов, куда мы ведем газ. Возьмем в пример Локнянский округ. Мы зашли туда порядком тридцати бригад. Конечно, мы существенно "попортили" жизнь населению, потому что перерыли все, закрыли улицы. Было даже обращение от прокуратуры по поводу того, когда мы все восстановим. Мы определили график восстановления, работы идут полным ходом. Локня показала результат эффективности комплексного подхода», - сказал Антон Дымов.

По его словам, сейчас такой «комплексный заход» планируется в Псковском районе. Директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» иронично сравнил такие работы с десантом: «Когда техника заехала в Локню, это было по сути завоевание строительной техникой малого населенного пункта».

Жителей населенных пунктов, в которых идут работы по проведению газа, просят потерпеть и отнестись с пониманием к этим неудобствам.

Программу «Беседка» с директором компании «Газпром межрегионгаз Псков» слушайте в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) сегодня, 1 августа, в 18.19.