ЖКХ

За вывоз мусора в июле псковичам прислали две квитанции

Две квитанции за вывоз мусора в июле прислали псковичам. Об таком случае сообщила подписчица группы «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Инесса Петрова / «Жесть по-Псковски»

Одна из квитанций пришла от нового регионального оператора по обращению с ТКО «Экогрупп», вторая от лишенного статуса регоператора «Экопрома».

«Сегодня пришло две квитанции.. Не понимаю, зачем "Экопрому" платить, если он не работал», - задалась вопросом автор поста.

Две квитанции обусловлены периодом с 1 по 9 июля, когда регоператором продолжал быть «Экопром». Одна из квитанций рассчитана за недопоставку услуги прошлому оператору.

Напомним, ранее в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) первый заместитель директора компании ООО «Экогрупп» Сергей Пайст сообщал, что тариф на вывоз мусора в Псковской области не изменился в связи с приходом нового регионального оператора по обращению с ТКО.

«Сегодня используется тот тариф, который и был. Фактически человеку должна прийти примерно та же квитанция, с теми самыми цифрами. Пока "Экогрупп" не имеет своего собственного тарифа, мы живем в таких временных реалиях», - пояснил Сергей Пайст.