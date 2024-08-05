ЖКХ

Администрацию обязали оборудовать площадку для ТКО в себежской деревне Глембочино

Себежский районный суд обязал администрацию сельского поселения «Себежское» исправить недостатки на площадке для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом объединенная пресс-служба судов Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов на улице Новой в деревне Глембочино Себежского района не является специальной площадкой с бетонным или асфальтовым покрытием, а также с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и с ограждением по периметру. Это нарушает гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации право граждан на благоприятную окружающую среду.

Суд признал незаконным неприятие мер по обустройству площадки и обязал администрацию сельского поселения «Себежское» в течение 24 месяцев оборудовать контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов всем необходимым.