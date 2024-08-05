ЖКХ

Реконструкцию гдовских очистных сооружений проконтролировал Михаил Ведерников

Реконструкцию гдовских очистных сооружений проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ноябре 2022 года решением правительства Российской Федерации были выделены средства из федерального бюджета бюджету Псковской области на выполнение работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации в городе Гдове».

Общая стоимость проекта составляет 196 миллионов рублей. Дополнительные средства в объеме 46 миллионов выделены из областного бюджета.

На данный момент выполнены работы по устройству: блока биологической очистки, здания механической очистки, здания доочистки, КНС. Выполняются работы по благоустройству и установке опор наружного освещения.

Ответственный за объект рассказал губернатору, как производится очистка воды на разных этапах, и продемонстрировал ход работ. Полный цикл очистки воды занимает около 28 часов. Для обслуживания станции достаточно одного оператора, чтобы контролировать поступление стока.

Губернатор пожелал скорейшего завершения работ.