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Поваленные из-за непогоды деревья убирают с дорог и ЛЭП в Новоржевском округе

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Аварийно-восстановительные бригады продолжают восстанавливать подачу электричества в Новоржевском муниципальном округе. Как сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», большая часть населенных пунктов уже подключена. При этом достаточное количество деревень по-прежнему остается без света, есть в том числе точечные отключения. Вчера, 24 августа, по состоянию на 09:00 на территории округа был введен режим повышенной готовности.

Как отметила глава округа, все заявки на восстановление незамедлительно направляются дежурному диспетчеру для отработки. Аварийно-восстановительными бригадами в первоочередном порядке отрабатываются высоковольтные линии с максимальным количеством жителей.

Телефоны ЕДДС работают в штатном режиме, но их постоянная занятость — это не поломки, а постоянные звонки жителей округа, уточнила Любовь Трифонова.

Дорожные службы продолжают оперативно работать на устранении повалов. Все упавшие деревья на проезжую часть дорог убираются в кратчайшие сроки, подчеркнула глава. 

Сообщить о повалах с указанием максимально точного места можно в ЕДДС округа по телефону: 8(81143)2-17-12. 

«Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и электриками. Благодарю вас за понимание и терпение!» — заключила Любовь Трифонова.
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Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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