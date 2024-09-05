Около 20% абонентов в Псковской области передают показания счетчиков газа через «Личные кабинеты»

Возможностью передать показания счетчиков газа через электронные «Личные кабинеты» пользуются уже около 20% абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Популярным способом (28%) является передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».
Более 40% абонентов пользуются альтернативными электронному «Личному кабинету» удаленными сервисами:
Около 12% абонентов предпочитают передавать показания в клиентских центрах компании.
«Для удобства наших абонентов мы принимаем показания до последнего дня каждого месяца, а своевременная передача показаний позволяет избежать начислений по нормативу. Мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своем лицевом счете и оплачивать потребленный газ без комиссии», - отметила начальник службы по работе с потребителями в городе Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.