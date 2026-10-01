«Газпром» напомнил псковичам о правилах безопасности в начале отопительного сезона

В связи с началом ответственного отопительного периода «Газпром газораспределение Псков» напоминает о правилах безопасности.

Перед возобновлением подачи газа в газовые приборы необходимо произвести проверку состояния дымохода и вентиляционного канала. Для исключения обмерзания дымоходы и оголовки должны быть теплоизолированы.

Владельцы газифицированных печей должны обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

Необходимо обеспечить исправную работу автоматики безопасности газовых приборов. В случае проблем с розжигом следует незамедлительно обратиться в газовую службу.

Перед розжигом газовых приборов убедитесь в наличии тяги. Розжиг следует производить в строгом соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации газового прибора. В случае если система отопления имеет водяной контур, он должен быть заполнен теплоносителем.

Больше о безопасном использовании газа в быту можно узнать на официальном сайте «Газпрома». При запахе газа следует звонить 04, 104 или 112.