Отключения электроэнергии произойдут в Невельском округе

Плановые отключения электроэнергии будут проводиться в нескольких деревнях Невельского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

1 октября с 8:00 до 19:00 электричество отключат в деревне Опухлики. С 3 по 23 октября отключения будут проводиться в деревне Федьково и Харны.

2 октября с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат в деревне Трехалёво.

«Работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон "горячей" линии - 8-800-220-0-220», - отметили в администрации.