«Экогрупп» установил новые контейнеры для ТКО в дновской деревне Межник

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил новые общественные контейнерные площадки в деревне Межник Дновского муниципального округа и отменил мешковой сбор ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

По два контейнера объемом 1,1 кубического метра разместили в двух точках населенного пункта. Площадки находятся напротив дома №10 и возле автобусной остановки.

Регоператор вывозит отходы 1-го и 16-го числа каждого месяца. С актуальным графиком жители могут ознакомиться на сайте компании в разделе «Графики вывоза».

Ранее в деревне применяли мешковой сбор, но теперь компания полностью перешла на контейнерный формат.