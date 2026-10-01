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С 1 октября 2026 года действует новый тариф на газ

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ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует том, что с 1 октября 2026 года розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории Псковской области, составляет 9,98 рублей на кубометр в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 15 сентября 2026 года N 87-г.

Природный газ, потребленный до октября 2026, абонент вправе оплатить до 15 октября 2026 года по цене, актуальной до 1 октября. 

В организации просят своевременно передавать показания приборов учета и оплачивать потребленный газ. Показания приборов учета сообщайте любым удобным способом, указанным на оборотной стороне квитанции, или через Личный кабинет организации.

 

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