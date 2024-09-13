ЖКХ

Иск с требованием реконструировать котельную в Пскове направили в Басманных суд Москвы

Псковский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при подготовке объектов теплоснабжения железнодорожного транспорта к отопительному сезону в Пскове и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокураты.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Установлено, что собственник котельных в городах Псков и Остров не соблюдает необходимые технические требования к их эксплуатации и не осуществляет контроль за своевременным и качественным обслуживанием.

Прокурор внес представление руководителю предприятия железнодорожного транспорта.

Кроме того, ранее в Басманный районный суд города Москвы направлено исковое заявление с требованием провести реконструкцию здания котельной в городе Пскове.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования – на контроле.