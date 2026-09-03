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Продолжается прием заявок на конкурс «Юная Краса ЖКХ»

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Всероссийский конкурс «Юная Краса ЖКХ» продолжает принимать заявки. Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп», принять участие могут дети и молодежь от 7 до 17 лет.

Изображение: ООО «Экогрупп» / «ВКонтакте»

В конкурсе представлена номинация: «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов», где придумать проект или идею, как сделать раздельный сбор отходов удобнее и эффективнее.

Подать заявку можно до 30 сентября 2026 года.

Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» посвящен роли и месту женщины в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства муниципальных образований.

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