ЖКХ

Тариф на передачу электроэнергии в РФ может вырасти на 11,6% в 2025 году

Индексация тарифа электросетевых компаний на передачу электроэнергии в РФ для всех категорий потребителей с июля следующего года может составить 11,6%, соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Речь идет о росте показателя к уровню на 1 сентября 2024 года, пишет «Интерфакс».

Ранее, в прежней версии макропрогноза от апреля этого года, речь шла об увеличении сетевых тарифов для промышленности на 6%.

При этом индексация тарифа на передачу по единой энергосети («тариф "ФСК ЕЭС"» - ред.) может с июля 2025 года составить 11,5% против апрельских 6%. Кроме того, этот показатель не учитывает надбавку «на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, на период до 2025 года включительно в размере по 2,5% ежегодно» до ее (мощности - ред.) фактического значения. То есть фактически речь может идти о еще большем росте «тарифа ФСК» - на 14%.

Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти на 12,6% против предлагавшихся ранее 6%.