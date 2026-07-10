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За полгода псковские газовики отработали около 2 200 аварийных заявок

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В первом полугодии 2026 года специалисты аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Псков» совершили около 2 200 тысяч аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 20% вызовов оказались ложными, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Среди частых причин выездов — оставление работающего газового оборудования без присмотра. По этой причине произошла утечка газа, что привело к загазованности подъезда жилого дома. Временно без газа остались 19 квартир дома в городе Великие Луки. При ликвидации инцидента отсутствовал доступ в квартиру, по этой причине специалисты отключили газ в стояке жилого дома.

«Газовое оборудование всегда требует внимания владельцев и регулярного технического обслуживания специалистами газовой службы. Также проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещено и опасно для жизни. В случаях обнаружения запаха газа необходимо незамедлительно звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 104 или 112», - отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.
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