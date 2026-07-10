За полгода псковские газовики отработали около 2 200 аварийных заявок

В первом полугодии 2026 года специалисты аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Псков» совершили около 2 200 тысяч аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 20% вызовов оказались ложными, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Среди частых причин выездов — оставление работающего газового оборудования без присмотра. По этой причине произошла утечка газа, что привело к загазованности подъезда жилого дома. Временно без газа остались 19 квартир дома в городе Великие Луки. При ликвидации инцидента отсутствовал доступ в квартиру, по этой причине специалисты отключили газ в стояке жилого дома.