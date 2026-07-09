«Справедливая Россия» начинает сбор подписей против октябрьского повышения тарифов ЖКХ

С 1 октября 2026 года россиян ждет второе повышение тарифов ЖКХ. Как рассказала председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области Наталья Тудакова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM», в отдельных регионах рост может достигнуть 40-45%. В связи с этим партия объявила о старте федеральной акции по сбору подписей за отмену индексации, запланированной сразу после выборов в Государственную Думу.

«Мы все видим, что сфера ЖКХ давно превратилась из инструмента создания комфортной жизни в финансовое бремя для миллионов людей. При этом неоправданный рост тарифов совсем не приводит к улучшению коммунальной инфраструктуры. Мы годами наблюдаем за бездействием управляющих компаний, и по сути платим все больше за те трубы, которые лопаются все чаще», – подчеркнула Наталья Тудакова.

Председатель регионального отделения «Справедливой России» добавила, что в 2026 году с 1 января людям обещали «символическое» повышение тарифов ЖКХ на 1,7%, а на деле суммы в платежках выросли до 17% и выше. Ситуацию усугубили одновременным ростом платы за капремонт, вывоз мусора и введением дифференцированных тарифов на электроэнергию.

«С 1 июля 2025 года в Псковской области тарифы на электроэнергию повысились на 12,6%. В частных домах площадью до 80 квадратов, куда газ провести дорого и быстро не всегда удается, зимние счета за электричество перевалили за 20 тысяч рублей. Какую часть зарплаты должны съедать эти квитанции?» – задается вопросом Наталья Тудакова.

Теперь на 1 октября правительство запланировало еще один рост тарифов, который деликатно оставили на «после выборов». В этот раз заявляется все «по-взрослому»: средний рост по стране будет на 9,9%, что выше официальной инфляции. «Но это усредненная цифра. По областям утверждаются индексы для регионов и допустимые отклонения для муниципалитетов. В некоторых субъектах, по предположениям, рост тарифов может составить порядка 40-45%», – подчеркнула лидер эсеров в Псковской области.

Наталья Тудакова напомнила, что в 2025 году партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект в части установления моратория на рост тарифов. Партия предложила не допустить повышения цен для граждан, однако инициатива была отклонена: 314 депутатов от «Единой России» просто не стали голосовать.

На этот раз суть законопроектов по ЖКХ, внесенных эсерами в июне этого года, предполагает следующее:

Отмена октябрьского повышения и мораторий на рост тарифов до конца года; Запрет на повышение тарифов чаще одного раза в год (в 2026 году повышение с 1 января уже было); Обязательное согласование региональных индексов с Госдумой и ограничение их роста уровнем инфляции.

«Каждый год наша фракция в Госдуме вносит свой, альтернативный бюджет, в котором мы предлагаем заморозить тарифы. В последний раз мы предлагали заморозить их на три года и четко показывали, что за счет эффективного госуправления в ЖКХ можно не повышать, а даже снижать тарифы для населения как минимум на 20%. Если этой отраслью будет заниматься государство, а не частники и концессионеры, то эта работа получится. Она непростая и большая, но за нее нужно браться. Потому что повышать тарифы больше некуда! Уверена, что общими усилиями мы добьемся справедливости в этой части», – резюмировала Наталья Тудакова.

Собранные к началу сентября подписи граждан эсеры передадут напрямую в правительство РФ. Оставить свою подпись можно в Центре защиты прав граждан Псковской области, на одиночных пикетах или в офисе партии по адресу: улица Советская, 15. Также планируются поквартирные обходы.