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О всероссийской акции «Справедливой России» против повышения тарифов ЖКХ расскажут в пресс-центре ПЛН

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Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 9 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз в центре внимания будет масштабная всероссийская акция партии «Справедливая Россия», которая стартовала с 4 июля. В рамках акции ведется сбор подписей граждан за отмену повышения тарифов ЖКХ, которое должно произойти с 1 октября 2026 года. 

В чем суть акции? Как в ней могут поучаствовать жители Псковской области? Какова позиция справедливороссов по поводу осеннего повышения тарифов ЖКХ и как в решении коммунальных проблем помогает партийный Центр защиты прав граждан? На эти и многие другие вопросы ответят председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области Наталья Тудакова и руководитель Центра защиты прав граждан по Псковской области Ольга Кожевникова. 

Начало брифинга в 15.00. 

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Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

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