О всероссийской акции «Справедливой России» против повышения тарифов ЖКХ расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 9 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз в центре внимания будет масштабная всероссийская акция партии «Справедливая Россия», которая стартовала с 4 июля. В рамках акции ведется сбор подписей граждан за отмену повышения тарифов ЖКХ, которое должно произойти с 1 октября 2026 года.

В чем суть акции? Как в ней могут поучаствовать жители Псковской области? Какова позиция справедливороссов по поводу осеннего повышения тарифов ЖКХ и как в решении коммунальных проблем помогает партийный Центр защиты прав граждан? На эти и многие другие вопросы ответят председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области Наталья Тудакова и руководитель Центра защиты прав граждан по Псковской области Ольга Кожевникова.

Начало брифинга в 15.00.