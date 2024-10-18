В Невеле из-за аварии приостановлена работа котельной

Из-за аварии на сетях и источнике водоснабжения в микрорайоне «Колония» в Невеле приостановлена работа котельной. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.
Фото: архив ПЛН
Котельная является паровой, и ее работа неразрывно связана с сетями водоснабжения.
«Сегодня удалось устранить только часть аварийных случаев. В течение завтрашнего дня планируется восстановить штатную работу всех объектов коммунальной инфраструктуры», - сказал Олег Майоров.
В связи с аварией организован подвоз воды в микрорайон «Колония» с 17:30 до 19:00.
Как отметил глава округа, ход работ находится на постоянном контроле.