1 ноября начался прием работ в рамках всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».
Организатором мероприятия выступила компания «Газпром межрегионгаз».
Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром». Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Победители будут определены в шести номинациях:
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.