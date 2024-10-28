ЖКХ

Начался прием работ в рамках всероссийского конкурса «ПРО газ»

1 ноября начался прием работ в рамках всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

Организатором мероприятия выступила компания «Газпром межрегионгаз».

Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром». Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Победители будут определены в шести номинациях:

лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

лучшая публикация в печатном издании;

лучшая публикация в информационном агентстве;

лучшая публикация в интернет-издании;

лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

лучший материал на радио.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.