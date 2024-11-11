Начинается видеотрансляция круглого стола: А у вас в квартире газ?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
К разговору приглашены:
16 муниципальных образований региона участвуют в программе социальной догазификации, еще 10 требуют газификации. Как продвигаются эти непростые, но крайне важные для развития нашей области процессы? Какие результаты можно огласить после 10 месяцев работы?
Об этом и многом другом — в эфире. Ведущая круглого стола - Любовь Кузнецова.