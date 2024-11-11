ЖКХ

Горы из шин выросли на площадках для сбора ТКО в Пскове

Зима не за горами, и автомобилисты все активнее готовятся к холодам. Многие уже сменили резину, другие ждут снега. Однако с началом сезона на площадках для сбора ТКО в Пскове опять появилось много ненужных шин. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экогрупп».

Фото: ООО «Экогрупп»

За последние недели был заметен резкий рост количества покрышек на площадках для сбора отходов. В некоторых случаях они блокируют проезд мусоровозам, а в других – мешают вывозу вообще.

На прошлой неделе в Пскове и окрестностях было зафиксировано множество проблемных мест. Особенно критичные ситуации наблюдаются по следующим адресам: улица Алехина (дома 2, 4), улица Юбилейная (дома 46, 55), улица Лепешинского (дом 16А), улица Загородная (дома 2, 4, 6, 13), перекресток улиц Застенной и Первомайской.

Утилизация старых шин — обязанность их владельцев, напомнили в ООО «Экогрупп». Этим занимаются лицензированные компании, информацию о которых легко найти в интернете.

По закону шины и автомобильные камеры относятся к IV классу опасности и не считаются твердыми коммунальными отходами. Их размещение на площадках ТКО нарушает правила и может привести к штрафам: до 3 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц и до 250 тысяч для юридических, а также к приостановлению деятельности на срок до 90 дней.