Ремонт водонапорной башни завершил ТОС в опочецкой деревне Глубокое

Территориальное общественное самоуправление в рамках проекта «Доступная вода!» завершило работы по ремонту водонапорной башни и водопроводных сетей в деревне Глубокое Опочецкого муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»
По проекту:
«Особая благодарность губернатору Михаилу Ведерникову за поддержку инициатив ТОС и местным жителям за активное участие, которые искренне заботятся о своем родном крае. Вместе мы делаем жизнь лучше!»- отметил Юрий Ильин.