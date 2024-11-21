ЖКХ

Ремонт водонапорной башни завершил ТОС в опочецкой деревне Глубокое

Территориальное общественное самоуправление в рамках проекта «Доступная вода!» завершило работы по ремонту водонапорной башни и водопроводных сетей в деревне Глубокое Опочецкого муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

По проекту:

Установлен новый шкаф управления и регулирования скважинного насоса.

Уложены современные трубопроводы для обеспечения бесперебойной подачи воды.

Проведен капитальный ремонт водонапорной башни.

Сделано ограждение водоохранной зоны для защиты источника от загрязнений.

«Особая благодарность губернатору Михаилу Ведерникову за поддержку инициатив ТОС и местным жителям за активное участие, которые искренне заботятся о своем родном крае. Вместе мы делаем жизнь лучше!»- отметил Юрий Ильин.