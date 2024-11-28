Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами Как в ресторане
Господин Рейтингомер
Денис Иванов о фермерских рынках
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Потягнем за Отечество!
оценка качества Псковских педагогов
От стекляшки до «чебурашки»
«Истфакт» Ленин в Пскове
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё ЖКХ 28.11.2024 19:020 История Пскова в капле воды 29.11.2024 21:200 Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам 29.11.2024 17:181 Подземную реку обнаружили в Пскове на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. ВИДЕО 29.11.2024 15:062 Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» 29.11.2024 10:300 ООО «Жилищник» создадут в Пскове 28.11.2024 19:020 История Пскова в капле воды
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:594 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам

29.11.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Для смены собственника в квитанции гражданину необходимо предоставить правоустанавливающий документ. Это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта по Псковской области.

Направить документ в адрес регионального оператора можно любым удобным способом:

  • по электронной почте на адрес info@fkr60.ru;
  • личным сообщением в группе ВКонтакте;
  • по почте на адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 51;
  • по факсу на номер телефона: 8(8112)298222.

Также псковичи могут обратиться с документом лично по адресу: город Псков, улица Петровская, дом №51, 5 этаж.

График работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 228 человек
29.11.2024, 22:000 Как спорт стимулирует умственное развитие детей, рассказал эксперт 29.11.2024, 21:400 Курсанты помогли псковскому зооприюту подготовится к зиме 29.11.2024, 21:200 Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам 29.11.2024, 21:000 Две фальшивые пятитысячные банкноты выявили в Пскове
29.11.2024, 21:000 Выставка японской гравюры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.11.2024, 20:400 Пскович ездил пьяным по городу и отправился на принудительные работы 29.11.2024, 20:200 Жителям Псковской области предлагают выбрать символ для тысячерублевой банкноты 29.11.2024, 20:000 Четыре концерта органной музыки дадут в Пскове в декабре
29.11.2024, 19:400 Нетрезвого водителя за рулем Opel остановили в Порховском округе 29.11.2024, 19:200 Работы псковских мастеров по мотивам сказок представят на выставке 29.11.2024, 19:160 Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Пскове 29.11.2024, 19:150 «Пастырь»: О церковнославянском языке. ВИДЕО
29.11.2024, 19:010 Объем отгруженных товаров собственного производства вырос в Великих Луках  29.11.2024, 19:000 Сергей Вострецов: Проблема не в мигрантах, а в системе контроля 29.11.2024, 18:551 Благоустройство сквера Псковских десантников во Фрунзенском районе завершат в декабре 29.11.2024, 18:450 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: На Олимпе одни старики…
29.11.2024, 18:450 «Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода. ВИДЕО 29.11.2024, 18:440 35% респондентов в СЗФО страдают от простуды из-за холода и сквозняков на рабочем месте — опрос 29.11.2024, 18:430 Колония и администрация в Псковском районе обсудили взаимодействие  29.11.2024, 18:390 Житель Печорского округа подозревается в краже телефона у псковички
29.11.2024, 18:390 В облздраве прокомментировали заявление Артура Гайдука об угрозе остаться без скорой помощи 29.11.2024, 18:330 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках составила почти 60 тысяч рублей 29.11.2024, 18:310 Температура воздуха в декабре в Псковской области может быть выше нормы 29.11.2024, 18:230 Михаил Ведерников: Центр «Соотечественник» принимает 10-15 человек в день
29.11.2024, 18:206 Третий год подряд в области уменьшается количество абортов — Марина Гаращенко 29.11.2024, 18:190 «Беседка»: О спорт, ты как? ВИДЕО 29.11.2024, 18:192 Псковские студенты и преподаватель поддались на уловки мошенников 29.11.2024, 18:170 Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию
29.11.2024, 17:550 Синоптики в Псковской области не прогнозируют сильных снегопадов в начале декабря 29.11.2024, 17:480 Три фестиваля ТКД Псковской области отмечены на премии Russian Event Awards 29.11.2024, 17:450 «Прессинг»: Ненависть в СМИ, драка с крысами, медийщик здорового человека. ВИДЕО 29.11.2024, 17:420 «Лада» и «Газель» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
29.11.2024, 17:350 Тёплая погода ожидается на выходных в Псковской области 29.11.2024, 17:320 Внимание! Перегрузка 29.11.2024, 17:300 Ремонт двух железнодорожных переездов в Пскове начнется с 30 ноября 29.11.2024, 17:240 Выставка археологических находок откроется в Пскове 9 декабря
29.11.2024, 17:220 День казачьей культуры пройдет в Пскове 30 ноября 29.11.2024, 17:181 Подземную реку обнаружили в Пскове на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. ВИДЕО 29.11.2024, 17:140 Три вида снега ожидаются в Псковской области на следующей неделе 29.11.2024, 17:120 Итоги регионального конкурса рационализаторов подвели в Пскове
29.11.2024, 17:090 Оборот оптовой и розничной торговли вырос в Великих Луках 29.11.2024, 17:080 Командир взвода ДПС из Псковской области потушил загоревшийся автомобиль 29.11.2024, 17:060 ИТ-холдинг Т1 и МГТУ имени Баумана будут развивать совместные образовательные проекты 29.11.2024, 17:042 Двух 18-летних псковичек осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
29.11.2024, 17:010 Псковская команда КВН «Камбаламба» выступила в финале Центральной лиги «Нева» 29.11.2024, 16:550 Александр Коновалов: Проверка Счетной палаты вскрыла проблемы в сфере спорта Псковской области 29.11.2024, 16:440 ТОСы Псковской области стали победителями на всероссийском конкурсе 29.11.2024, 16:380 Светлана Мельникова: Псков связан необыкновенными нитями со Страной восходящего солнца
29.11.2024, 16:260 Присоединят ли ФК «Псков» к «Стреле», рассказала глава спорткомитета 29.11.2024, 16:220 До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 30 ноября 29.11.2024, 16:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 ноября 29.11.2024, 16:160 Выставка японской гравюры открылась в Псковском музее. ФОТО
29.11.2024, 16:040 Молодежные парламенты Псковской области и регионов Беларуси договорились о сотрудничестве 29.11.2024, 15:490 Михаил Ведерников о медиафоруме: Повестку выбрали актуальную 29.11.2024, 15:480 Вылет самолета по маршруту Москва - Псков отменен 29.11.2024, 15:440 В Пскове детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой
29.11.2024, 15:420 Опасно для жизни: военные учения на полигоне под Псковом продлятся до 31 мая 29.11.2024, 15:230 Им надо лечиться! 29.11.2024, 15:220 Суд по делу о сотрудничестве с иностранным государством начался в Пскове 29.11.2024, 15:180 Браконьера, незаконно поймавшего 60 рыб, выявили в Печорском округе
29.11.2024, 15:062 Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» 29.11.2024, 15:031 В ФК «Псков» не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги 29.11.2024, 14:460 Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводят в Пскове 29.11.2024, 14:440 «Пастырь»: О церковнославянском языке
29.11.2024, 14:430 Юные псковичи могут принять участие в музыкальном конкурсе Олега Газманова 29.11.2024, 14:330 Псковичку наградили за победу в конкурсе стихов от Общественной палаты России 29.11.2024, 14:310 Директор ФК «Псков» в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей 29.11.2024, 14:191 «Паровозик» на Ольгинском мосту в Пскове затрудняет движение в центр
29.11.2024, 14:172 Михаил Ведерников перечислил причины для переезда в Псковскую область 29.11.2024, 14:100 Самую главную ошибку при расторжении брака назвал псковичам юрист 29.11.2024, 14:030 «На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах 29.11.2024, 13:570 В работе комитета по спорту Псковской области выявлены нарушения 
29.11.2024, 13:531 Псковская фабрика «Любятово» отмечает 35-летие 29.11.2024, 13:490 Андрей Козлов: Эффективная энергетика будущего — одна из самых обсуждаемых и перспективных тем 29.11.2024, 13:410 Хиты «Песняров» можно послушать на выставке в «Михайловском» 29.11.2024, 13:380 Постановление о земельном налоге обновили в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru