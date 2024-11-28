ЖКХ

Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам

Для смены собственника в квитанции гражданину необходимо предоставить правоустанавливающий документ. Это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта по Псковской области.

Направить документ в адрес регионального оператора можно любым удобным способом:

по электронной почте на адрес info@fkr60.ru;

личным сообщением в группе ВКонтакте;

по почте на адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 51;

по факсу на номер телефона: 8(8112)298222.

Также псковичи могут обратиться с документом лично по адресу: город Псков, улица Петровская, дом №51, 5 этаж.

График работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.