Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам

Для смены собственника в квитанции гражданину необходимо предоставить правоустанавливающий документ. Это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта по Псковской области.
Направить документ в адрес регионального оператора можно любым удобным способом:
Также псковичи могут обратиться с документом лично по адресу: город Псков, улица Петровская, дом №51, 5 этаж.
График работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.