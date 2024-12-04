ЖКХ

Работы на участке водопровода под руслом реки провели под стенами Псковского кремля

Работы под стенами Псковского кремля провели сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фотографии: «Горводоканал»

«На этой неделе, помимо городских улиц, удалось поработать в самом сердце Пскова – под стенами Кремля», - сообщили в «Горводоканале».

Специалисты заменили вышедший из строя затвор в дюкерной камере на участке водопровода под руслом реки.

Напомним, «Горводоканал» в настоящее время проводит работы на нескольких участках в Пскове. В частности, сети меняют на улице Некрасова и на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта.

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