ЖКХ

Обновление сетей водоснабжения на улице Некрасова в Пскове хотят завершить к лету

Перед ремонтом дороги на улице Некрасова в Пскове ведётся прокладка сетей водоснабжения, эти работы должны завершить к лету 2025 года. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Как сообщил Борис Елкин, специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» уже частично переложили хозяйственно-бытовую канализацию и водопроводные сети. Они готовится к строительству ливневой канализации, которой на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса ранее не существовало. Именно поэтому в период сильных дождей дорогу постоянно подтапливало.

Смотрите также В Пскове затопило улицу Некрасова. ВИДЕО

Работы по инженерным сетям должны быть завершены к лету 2025 года. После этого к делу приступят дорожники. Будет приведено в порядок около 1,3 км дорожного полотна - от улицы Советской до улицы Воровского, включая некоторые тротуары. Срок исполнения контракта – конец 2025 года.