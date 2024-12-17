ЖКХ

Фонд капитального ремонта создал «Личный кабинет» для псковичей

На сайте Фонда капитального ремонта Псковской области появился новый раздел — «Личный кабинет». Теперь каждый собственник жилья может отслеживать начисление и оплату взносов на капитальный ремонт, скачивать квитанции и выписки из лицевого счёта, а также подключаться к получению квитанций на электронную почту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Изображение: Фонд капитального ремонта Псковской области

В личном кабинете можно узнать плановые сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в доме и уже выполненные работы. Опция доступна для собственников, чьи дома формируют фонд капитального ремонта на «общем счёте» и на специальных счетах с региональным оператором в качестве владельца.

Для регистрации в личном кабинете необходимо нажать на баннер «Войти в личный кабинет» на главной странице сайта. Затем нужно заполнить простую форму, указав адрес и лицевой счёт квартиры, ФИО собственника, электронную почту, мобильный телефон, номер и дату документа, подтверждающего право собственности. Также нужно принять условия политики конфиденциальности и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный адрес электронной почты будет направлено письмо для подтверждения регистрации. При необходимости на один адрес можно подключить доступ к нескольким лицевым счетам.