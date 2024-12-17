Михаил Ведерников: На ремонт котельной №9 в Пскове планируем получить 200 млн рублей

200 млн рублей планируется получить на ремонт котельной №9 в Пскове до конца 2024 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).
Глава региона отметил, что проект сложный, и самостоятельно город Псков поменять котлы не сможет.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.