ЖКХ

Михаил Ведерников: На ремонт котельной №9 в Пскове планируем получить 200 млн рублей

200 млн рублей планируется получить на ремонт котельной №9 в Пскове до конца 2024 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«По котельной №9 в Пскове, где очень дорогая замена котлов, мы с коллегами договорились, не без сложностей, но я рассчитываю, что 200 млн незапланированных расходов на котельную мы получим до конца этого года и начнем все необходимые мероприятия», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что проект сложный, и самостоятельно город Псков поменять котлы не сможет.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.