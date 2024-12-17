ЖКХ

Нужно около 33 млрд рублей, чтобы износ сетей в муниципалитетах был не более 50% — губернатор

Около 33 млрд рублей требуется, чтобы износ сетей в муниципалитетах Псковской области был не более 50%. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«В предыдущие годы на модернизацию, ремонты, региональную поддержку муниципальных предприятий выделялось порядка 700-800 млн. С 2018 по настоящее время в эту сферу мы вложили 6 млрд. Это инфраструктурные решения, которые снижают процент износа коммунальных сетей и коммунальной инфраструктуры. Но чтобы объем бедствия был понятен, в целом нам нужно порядка 33 млрд, чтобы процент износа сетей был не более 50%. Понятно, что на сегодняшний день это нереально, но есть программы, есть национальные проекты, есть отдельные решения президента, как, допустим, по военному городку Остров-3. Там тоже достаточно существенные средства будут вложены. Есть инфраструктурные бюджетные кредиты, которые мы также вкладываем в это направление», – сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что в Псковской области есть муниципалитеты, где износ сетей составляет 100%. В среднем по региону процент износа около 70%.

«Наша задача - все-таки этот показатель максимально снижать», – заключил губернатор.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.