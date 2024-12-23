ЖКХ

Цифре возраст не помеха: жители Изборска получили доступ к высокоскоростному интернету

«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру связи в древнем городе-крепости Изборске Псковской области. Ранее интернет и другие телеком-сервисы жители получали по старому медному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Теперь благодаря наличию современной волоконно-оптической инфраструктуры высокоскоростной интернет (до 800 Мбит/с) доступен 120 домохозяйствам на улицах Верховской, Заводской, Колхозной, Лесной, Молодежной, Печорской, Полевой, Псковской, Школьной и Юбилейной, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: Юлия Зайцева

Изборск впервые упоминается в «Повести временных лет» еще в 862 году и является старейшим городом Псковской области. В его окрестностях — 181 памятник архитектуры, археологии, истории и культуры, а также уникальные природные объекты. При строительстве волоконно-оптической линии связи специалисты «Ростелекома» учитывали особенный статус территории и проводили работы с учетом строгих требований к сохранению исторического наследия.

«Проект реализован за счет субсидии из областного бюджета и средств муниципального образования с софинансированием “Ростелекома”. Подключение высокоскоростного интернета в Изборске — это наш вклад в высокотехнологичное будущее с заботой о прошлом. Мы стремимся предоставить жителям доступ ко всем преимуществам цифрового мира, не забывая при этом о богатом историческом наследии региона», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Фото: «Ростелеком»

«Цифровая трансформация в нашем районе — это шаг в будущее. Обновление инфраструктуры связи в Изборске открывает новые горизонты для жителей деревни, помогая им использовать возможности современного мира. Уверен, что высокоскоростной интернет станет важным инструментом для развития новых культурных и образовательных инициатив, дистанционного формата занятости изборян», - сказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.