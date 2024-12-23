ЖКХ

Александр Братчиков о новом экотехнопарке: Полигон шикарный

О финансировании строительства экотехнопарка рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается мусорного коллапса. Да, это было в январе, это было и летом. Да, ситуация очень непростая. Мы максимально принимали решения. Также после парламентского часа мы выезжали на полигон, смотрели, как идет строительство полигона. Мусорная реформа - это две части: вывоз твердых коммунальных бытовых отходов и, соответственно, захоронение», - поделился депутат.

Александр Братчиков отметил, что бюджете в этом году было предусмотрено софинансирование строительства полигона в объеме 400 миллионов рублей.

«В следующем году тоже предусмотрим порядка 400 миллионов рублей на строительство полигона - это как раз те средства, которые необходимы регоператору, потому что это концессия для окончания строительства и ввода в эксплуатацию полигона. Мы съездили, посмотрели. Да, полигон шикарный. Это будет на самом деле полигон, а не та свалка, которой называются сейчас полигоны», - рассказал заместитель председателя Собрания.